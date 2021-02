Gu skal vi ej tale om Helle Thornings tøj: Kritikken afslører kun én ting

Egentlig burde denne klumme ikke være nødvendig. Men nu skriver jeg den alligevel. For jeg er så træt, så træt, så træt.

I årevis skrev jeg om mode, selv om jeg ikke selv er et stort modedyr, jeg går altid i marineblåt, uldent, kedeligt tøj. Der sker rigeligt inden i mig, til at jeg også kan overskue mønstre. Men jeg synes, at mode var og er interessant, fordi det fortæller så meget om os. Hvad vi ser som rigtig og forkert.

Og derfor bliver vi igen nødt til at tale om Helle Thorning-Schmidts tøj, som for nylig blev kritiseret i en klumme i Berlingske og derefter tog turen gennem mediemøllen, fra Ekstra Bladet til P1 Debat.

Eller rettere måske er vi nødt til at tale om dem, der igen, igen, igen føler trang til at tale om den tidligere statsminister. Ikke hvordan hun gennembrød glasloftet, da hun blev statsminister (tak), ikke hvordan hun har vist, hvordan et ægteskab også kan fungere med to ambitiøse og ligeværdige partnere (tak igen), eller hvordan hun efter statsministerposten har fået flere internationale topposter (tak igen igen).