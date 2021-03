Kvinde i waders: »Vi er en sjældenhed i lystfiskerverdenen«

Hvilke farver på en gennemløber kan anbefales til havørreder i de kolde og grå måneder? Hvilke vadestøvler passer bedst til et par åndbare waders? Hvem kender et par geddesøer på Midtsjælland? Og hvem ved, hvor man kan købe jigs til en torsketur hurtigst muligt?

Nogenlunde sådan lyder nogle af de nørdede og indforståede opslag, komplet umulige at dechifrere for folk uden for lystfiskerverdenen, som du kan finde i Facebook-gruppen ’Kvinder i waders – lystfiskeri i fokus’ med omkring 300 medlemmer. En gruppe, som blandt andet er oprettet for at »skabe et positivt netværk og samle kvinder med samme passion for lystfiskeriet«, som der står på siden.

Kvinden bag er 31-årige Irena Elzbieta Mathiasen fra Silkeborg.