Sarah Skarum: Jeg tænker på, om verden vil ligne sig selv bagefter

I sidste uge stoppede jeg det trådløse tastatur og min computer, rigeligt med blødt tøj og mine skærmbriller i tasken og tog toget tværs over landet, iført dobbeltmaske.

Jeg rykkede hjemmekontoret ind i mit barndomshjem, hvor vi var fem søskende. Så her er rigeligt med plads til, at både min mand og jeg kan sidde på hver sit værelse og arbejde uden at forstyrre mine forældre på deres kontorer. Om aftenen spiser vi sammen, ser måske lidt fjernsyn, det tog min mor tre dage at overtale mig til at se ’The Dig’, som faktisk var overraskende god.

Om morgenen går jeg en kort tur og om eftermiddagen en længere, ud over markerne og rundt om møllen, som vi kalder det, selv om møllen har været fjernet fra højen i mindst 20 år.