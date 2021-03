Er du klar til at søge? Hurtige boligejere kan få store tilskud

Måske er det hjemmearbejde i fodkolde værelser med dårlig luft eller træk fra utætte vinduer, der har gjort boligejere over hele landet ekstra motiverede for at sætte i stand og spare på energien.

Eller også er det udsigten til nogle af de mest attraktive offentlige tilskud i nyere tid – nemlig op til 30 procent af prisen for renoveringsprojektet.

I hvert fald blev Energistyrelsens såkaldte Bygningspulje tømt på bare fire dage, da den åbnede i oktober 2020.

Der var 245 millioner at dele ud af til renoveringer, der reducerer energiforbruget og dermed CO 2 -belastningen fra boliger. Netop boliger står for 40 procent af Danmarks samlede udledning.