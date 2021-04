Så meget koster dit kæledyr klimaet

Er du i tvivl om, du skal sige ja til dine børns plageri om en kat eller en kanin? Eller vakler du selv mellem en stor eller lille hunderace, når familien skal udvides med et nyt medlem? Så er det måske værd at tænke klodens klima med ind i overvejelserne.

Det er nemlig ikke helt ligegyldigt for dit CO 2 -regnskab på lang sigt, om du vælger et stort eller et lille dyr, om dyret lever af kød eller planter, og om det er foder, mennesker kunne have spist i stedet, eller hvor meget strøm, dyrets bolig og aktiviteter bruger, viser beregninger, som Rådet for Grøn Omstilling har foretaget for Politiken.

Mens gnavere og fugle ikke belaster klimaet synderligt, fordi de lever af planter og frø, ser regnestykket anderledes ud for menneskets allerbedste ven, hunden, og det næstmest populære kæledyr herhjemme, katten.

De største hunde på 40 kg og derover fortærer så meget foder, at det vil koste klimaet omkring 2,9 tons CO 2 om året, hvis man fodrer dem med kød og grønt, som kunne have været spist af mennesker. Til sammenligning koster hver dansker årligt klimaet 17 tons CO 2 i gennemsnit, et tal vi skal halvere til 8-9 tons per person i de kommende år. En lille hund eller en kat fortærer cirka for 400 kg CO 2 foder om året. Det er vel at mærke, hvis foderet er fremstillet af kød og grønt, som kunne have været anvendt til menneskeføde.

Det er det sjældent. I dag fremstilles langt størsteparten af hunde- og kattefoder af kød, der ikke ville være blevet brugt til menneskeføde, nemlig rester fra vores kødproduktion såsom indvolde og kindkød, som ikke hører til menneskers favoritmåltider. Derfor kan man i princippet sige, at dyrenes foder lige nu næsten ikke belaster klimaet (2-16 kg CO 2 årligt per hund og kat), fordi kødresterne findes i forvejen og måske ville være gået til spilde.