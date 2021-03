Godnat og sov godt: Sundhedsplejersker anbefaler nybagte forældre kontroversiel metode til søvntræning

De traver stuegulvene tynde, kører børnene aftenture i bilen, ligger i ske, ammer dem i søvn, triller timelange ture med barnevognen, gynger dem i slyngevugge eller hopper op og ned på oppustelige træningsbolde med barnet i favnen.

Opfindsomheden er uudtømmelig, når desperate forældre i søvnunderskud forsøger at få deres småbørn til at falde i søvn. Men hvor de ovenstående metoder formentlig i værste fald er til gene for forældrene, er en anden metode, den såkaldte cry it out- metode, hvor man lader sit barn græde sig i søvn, ifølge psykologer direkte skadelig for barnets udvikling.

Alligevel forekommer det, at både sundhedsplejersker, læger og andre fagpersoner vejleder nybagte forældre i at lade deres børn græde. I 9 af landets 98 kommuner anbefaler den kommunale sundhedspleje ifølge dem selv metoden, viser aktindsigter indsamlet af Sovende Børn, som er en frivilligt drevet organisation med det formål at formidle opdateret videnskabeligt funderet vejledning om børn og søvn.