Sådan har corona påvirket danskernes nethandel

1Rekord. Med et forbrug på 154 milliarder kroner brugte danske forbrugere i 2020 flere penge på nethandel end nogensinde før. Der er tale om en stigning på 6 procent i forhold til året før.

2Tabere. Stigningen er sket til trods for, at normalt storsælgende netområder som rejser, kultur og oplevelser styrtdykkede. Forbruget af rejser blev cirka halveret, og den samlede oplevelsesindustri omsatte i 2020 for omkring 20 milliarder kroner mindre end i 2019.

3Vindere. Corona sørgede for et længe ventet gennembrud for salg af dagligvarer på nettet. Andelen af forbrugere, der klikkede fornødenheder hjem fra supermarkederne, steg med 34 procent fra 2019 til 2020. Også takeaway, bolig- have-, hobby- og kontorartikler havde stor fremgang.

4E-grænsehandel. Forbruget af netkøb i udenlandske butikker faldt med 10 procent, og forbruget i danske butikker voksede med 15 procent. Det er første gang i flere år, der er større vækst i danske end i udenlandske butikker. I 2020 udgjorde handlen i udlandet 29 procent af den samlede e-handel mod 34 procent i 2019.