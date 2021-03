Sarah Skarum: Det bliver forår en dag. Vi ses igen

Sidste weekend var jeg i Charlottenlund og besluttede mig for at gå hjem. Egentlig mest for at få bevæget kontorkroppen, men også fordi solen skinnede, og jeg alligevel ikke havde andet at lave.

Så jeg gik der, under hue og solbriller, inde i min varme frakke, gennem forstæderne og byen, men også gennem mit liv. Først Charlottenlund og Hellerup, hvor min mormor boede, så forbi badeanstalten, hvor hun badede året rundt, den Irma, hvor hun købte ind, vejen, hvor hun boede, og ambassadekvarteret, hvor vi gik ture og så på de enorme huse, når vi besøgte hende. De var mindre i dag. Og så over Østerbro, hvor jeg er født, gennem Nørrebro, hvor jeg var ung, og til sidst hjem til Frederiksberg.