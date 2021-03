Glædelig palme(olie)søndag. Ved du, hvad dit påskeæg er lavet af?

Med påske kommer også æggejagt, gækkebreve og de mange påskeæg, vi traditionen tro finder og udveksler med hinanden i løbet af helligdagene.

Men når du sætter tænderne i påskeæg af chokolade, sætter du i mange tilfælde også fut i fældningen af Jordens regnskove. En lang række af de chokoladepåskeæg, de danske supermarkeder har på hylderne, indeholder nemlig palmeolie, som dyrkes på arealer af ryddet regnskov, hvilket øger klodens CO 2 -udledning, mindsker biodiversiteten og fordriver dyrearter fra deres levesteder.

Politikens stikprøve-indkøb foretaget i en Irma og en Netto i Indre By i København viser, at både dyre og billige danske og udenlandske påskeæg af chokolade angiver i deres varedeklarationer, at der er brugt palmeolie i fremstillingen.

Ifølge et stort EU-studie udleder palmeolie 231 g CO 2 -ækvivalenter per MJ olie, mens tallene for solsikkeolie er helt nede på 63, og rapsolie 65 – begge olietyper, som dyrkes lokalt i Danmark. En stor del af udledningen fra palmeolie skyldes, at nye palmeplantager i høj grad etableres på tørvearealer, der drænes og dermed frigiver CO 2 .