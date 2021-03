Uden for kontortid: Hvorfor findes håndværkerfradraget egentlig? De har så travlt, at de knap gider dukke op

Jeg er ligesom alle de andre. I løbet af det sidste års tid har jeg været hjemme hele tiden, og det gik derfor op for mig, at hjemmet trængte til lidt kærlighed. Stuerne blev malet, og reoler blev flyttet rundt. Jeg købte en sofa på auktion og et sofabord ude i Nordvest, og vi fik såmænd også som den coronakliche, vi åbenbart er, nyt fjernsyn. Det gamle så pludselig så gammelt ud, nu hvor vi så på det hele tiden.

For nylig flyttede min steddatter hjemmefra, og hendes værelse skulle ordnes, så det både kan være værelse for hende, når hun er her, gæsteværelse og kontor. Skulle det være rigtig praktisk, krævede det, at vi fik fjernet en radiator, der sad sådan lidt underligt op ad væggen, og i stedet sat to nye op under vinduerne.