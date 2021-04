Stål i stedet for pap: Kampen for at ændre brug-og-smid-væk-kulturen fortsætter

Fisken var fremragende, og det var mindst lige så hyggeligt at nyde den ved et træbord ved havnefronten i den kolde forårssol, som hvis den blev serveret på porcelæn i restauranten.

Godt nok gav det et jag af single-use-skam, da jeg bagefter maste to store papirposer, to papæsker, to tallerkener, knive, gafler og krus af plastik ned i en godt fyldt skraldespand. Men syndsforladelsen lå ligefor – der er jo ikke andet at gøre her under corona.

Adskillige artikler om emnet har tvunget mig til at tænke over egne vaner. Og jo, jeg har fået en termokop, som det er blevet en vane at fylde kaffe i, når jeg skal på tur, men der er stadig lang vej til den grønne glorie på dette felt. Jeg vil gerne undgå ressourcespild og forurening, men render ikke altid rundt med en pose spejderbestik. Det er simpelt hen for besværligt, og sådan er jeg angivelig ikke alene om at have det.