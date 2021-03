Prisfest i et år: Tør du købe sommerhus nu?

Foråret er stadig under opsejling, men køberne har ikke behøvet hverken solstrejf, fuglefløjt eller blade på træerne for at lade sig forføre til en underskrift på et sommerhus.

Vi er 12 uger inde i 2021, og der er allerede solgt knap 4.000 fritidsboliger – dobbelt så mange som i samme periode sidste år. Det indvarsler endnu en travl sæson på sommerhusmarkedet, som får ekstra næring af usikkerheden om muligheden for at kunne rejse på ferie i udlandet i år.

»Efterspørgslen er stadig høj, og der er solgt usædvanlig mange sommerhuse i år. Derfor kommer aktiviteten ikke nødvendigvis til at peake som normalt her i påsken, for det har været i gang længe«, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør i Boligsiden, som er ejendomsmæglernes portal.

Overskriften på sommerhusmarkedet 2020 kunne være: ekstremt mange købere, unormalt få sælgere. Resultat: stigende priser, budrunder og huse, der blev købt nærmest ubeset.