Mette Helena Rasmussen er på jagt: »Men længslen efter det lille sortmalede hus skal jo heller ikke ende i 'Luksusfælden'«

»Sidste forår fik jeg en fuldstændig vild trang til at komme på græs. Jeg har egentlig ønsket mig et sommerhus i mange år, men det var som at blive skruk efter sit første barn«, forklarer Mette Helena Rasmussen, der bor på Amagerbro i en lejlighed på 3. sal – uden aftensol i gården.

»Den her drøm om at tage på Feddet. Komme hjemmefra og få plads. Sidste forår og sommer var det sådan en fornøjelse at være meget ude og pludselig lægge mærke til alt det, der sprang ud. Gå i græsset og drikke morgenkaffe, det vil jeg gerne have mere af«.

Den stærke lyst til at eje et sommerhus er hun langtfra alene med.

I hele 2020 blev der solgt knap 16.000 fritidsboliger – 55 procent flere end i 2019. Og den høje efterspørgsel er helt usædvanligt fortsat ind i vintermånederne i år. I februar lå salget 91 procent over samme periode sidste år.