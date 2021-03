Snart skal begge forældre have post i e-Boks og dele børnepengene

Alt for ofte er det kun den ene forælder, der får post i e-Boks, når et barn har fået vuggestueplads eller skal skrives ind på den nærmeste skole.

Folketinget er derfor i denne uge blevet enige om, at al post fra det offentlige fremover skal sendes til begge forældre.

»Beskeder om børnene er både relevant for mor og far. I dag er det typisk mor, der får den digitale post fra det offentlige. Derfor er det godt, at vi med loven nu sikrer, at begge forældre fremover får beskederne om deres børn fra for eksempel børnehave, skole eller tandlæge«, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

»I mange familier deler mor og far ansvaret og de praktiske opgaver, der er, når man har børn. Det skal det offentliges kommunikation afspejle. Med loven giver vi særligt fædrene bedre mulighed for at tage aktivt del i deres barns liv og hverdag, og det fremmer ligestilling mellem forældrene«.