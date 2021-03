Bag facaden: Skolerne, frisørerne og museerne har fået en dato, jubiii. Men hvornår genåbner de mig?

Mandag ved midnatstid snuppede Mette sig en grøn Tuborg på Instagram, formentlig for at fejre, at 12 times forhandlinger førte til en plan for genåbning af samfundet, som 9 af Folketingets 10 partier står bag. Jeg nøjes med kaffe, da jeg, straks jeg vågner tirsdag, pløjer nyheden om den længe ventede plan igennem med store egoistiske briller på.

Første etape omfatter især skoler, men mine børn er voksne, så det er straks mere interessant, at jeg fra 6. april kan booke frisørtid og forhåbentlig også igen komme til zoneterapeut. Måske skulle jeg supplere med massage til de ømme skuldre og prøve kosmisk healing? Bring it on, hvis der er mulighed for quickfixes.

I ugerne efter åbnes der for almindelig handel i storcentre, som jeg ikke savner, så næste fikspunkt er 21. april, hvor der – med coronapas – åbnes for udendørsservering, museer og lignende. Det glæder jeg mig til. Lyder som noget, jeg kan overskue. Lidt kultur og mulighed for at mødes med venner på den dovne måde, hvor alt serveres.

Når vi kommer ind i maj, åbnes der også for indendørs servering, spillesteder, teatre, biografer og lignende. Samt for indendørs idræt. Hm, så forsvinder undskyldningen for ikke at komme i fitnesscentret. Måske har jeg helt glemt at sætte pris på fordelene ved ikke at have så mange muligheder?