Kunde efter Nemlig.com-afsløringer: »Jeg tænker på slaver«

Henning Jensen og hans mand har brug for kunne få dagligvarer uden at gå i butikker. For den 71-årige pensionerede socialrådgiver og psykoterapeut, der bor sammen med sin mand i Jægerspris, har diabetes og lungesygdommen kol. Indtil nu har de hver uge det seneste år fået leveret varer fra Nemlig.com eller Coop.dk.

For han gør sig virkelig umage med ikke at blive smittet.

»Jeg lever et sundt og aktivt liv, men jeg ønsker ikke at blive smittet med corona og forringe min livskvalitet varigt. Hver eneste lungebetændelse vil forringe min lungekapacitet, har jeg flere gange fået at vide af lægerne, og så kan jeg godt regne ud, hvad der vil ske, hvis jeg fik corona«, siger Henning Jensen.

Så parret, der normalt bor i Spanien om vinteren, har fulgt alle forholdsregler: De gik i karantæne, da de kom til Danmark i april. I løbet af sommeren og det tidlige efterår så de deres venner og familie, men mødtes kun udendørs og med god afstand. Da det blev for koldt at mødes udenfor, holdt de kontakten via mail, sms, Messenger og Skype.