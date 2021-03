Ny kalender guider til sæsonens friske råvarer

I gamle dage gav det sig selv: Man spiste sæsonens grøntsager, for man havde ikke adgang til andre. I dag har teknologi og transport gjort det muligt at købe stort set alle råvarer året rundt, men interessen for at spise sæsonens råvarer er ikke forsvundet.

En ny undersøgelse fra det Arla-ejede udviklings- og inspirationskøkken Karolines Køkken viser, at hver tredje forbruger i høj grad går op i at bruge råvarer i sæson, og at hver fjerde gerne vil benytte årstidens råvarer endnu mere, end de gør i dag. Der er altså basis for, at sæsonfaktoren får større betydning.

Mennesker i aldersgruppen 60-75 år fører an. Næsten halvdelen af dem svarer, at det i høj eller meget høj grad betyder noget for dem, at råvarerne er i sæson, mens det kun er tilfældet for hver fjerde i alderen 30-39 år.

»Det skyldes højst sandsynligt, at de er vokset op med grøntsager i baghaven og mere mad lavet fra bunden. Det kunne de unge lære noget af. En bedre udnyttelse af friske danske råvarer giver gevinst både for smagen og for klimaet«, siger leder af Karolines Køkken Tove Færch i en pressemeddelelse.

Hvis man ikke ved eller let glemmer, hvilke råvarer der er i sæson, er der nu hjælp at hente. Karolines Køkken har udviklet en onlinekalder, Råvarekalender, som gør det let at se, hvilke varer det drejer sig om, når man står hos grønthandleren eller i supermarkedet.