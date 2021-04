Har du tænkt over, hvor dit hvidløg kommer fra?

Dte seneste par uger har jeg været meget optaget af skibet ’Ever Given’, der i seks dage lå grundstødt i Suezkanalen.

Måske der var noget sært beroligende over at vide, at andre mennesker også laver fejl. Og at mine fejl trods alt ikke er så store, at de kan ses på satellitkort, og er så enorme, at de omtales døgnet rundt i alle verdens medier. Pludselig er en stavefejl, noget sjusk eller bare at tabe kaffe i tastaturet ikke så slemt endda.

Måske fordi der er noget fascinerende ved, hvad mennesket kan. Bygge den kanal gennem ørkenen, 195 kilometer, og i århundreder holde den åben, men nu også skibe på 400 meter (400 meter! Prøv lige at skridte det af, det er uforståelig langt for en genstand, der skal kunne styres), som kan fragte tusindvis af containere rundt i verden.

Men især, gik det op for mig, fordi skibet og kanalen og alle de skibe, der lå og ventede på at kunne komme gennem kanalen, så tydeligt viste, hvordan globaliseringen egentlig ser ud. Det er ikke et begreb i en lærebog, ikke et udtryk, man slynger ud i en diskussion. Det er virkeligt, det findes, og det betyder, at ting produceres i den ene ende af verden og bruges i den anden, fordi det er billigst sådan.