Tv-kokken, der blev træt af elevatorvægten

Du kender formentlig Hugh Fearnley-Whittingstall fra de mange sæsoners tv, han har lavet fra River Cottage, der ligger i Dorset i det sydlige England. Eller fra de syv kogebøger, han har skrevet om livet på landet.

Han har kogeskoler, restaurant og sit liv her. Her går han i haven, her har han dyr, her laver han mad af de råvarer, der findes i området. Et gammelt stenhus, et bølgende landskab. Som et afsnit af ’Barnaby’ uden mord og med en overflod af økologiske grøntsager.