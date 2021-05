Skriv en velgørende organisation ind i testamentet, og dine arvinger får flere penge

Fakta

Sådan gør du

Hvis du ikke har børn, men gerne vil lade f.eks. andre slægtninge eller din bedste ven arve, kan du med fordel indsætte en eller flere velgørende organisationer til at arve mindst 30 procent af din formue.

Så kan du nemlig samtidig pålægge organisationen at betale arveafgiften på 36,25 procent, som din(e) arving(er) ellers skulle have betalt. Dermed får arvingen et større beløb i hånden efter skat, og organisationen får penge, den ellers ikke ville have fået.

Det kræver, at den velgørende forening er godkendt af Skat, og du finder hele listen her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734

Du kan også få et tilskud på op til 5.000 kr. til omkostningerne ved at oprette testamente, hvis du betænker en af de 41 velgørende organisationer, der har slået sig sammen i Det Gode Testamente – det er bl.a. Unicef, Hjerteforeningen, Amnesty og Verdensnaturfonden.

Find alle 41 foreninger her: www.detgodetestamente.dk

