Uden for kontortid: Kan man savne sig selv?

Jeg har altid forestillet mig, at jeg var den samme altid, uanset hvor jeg var. At jeg ikke havde en arbejds-, en fritids-, en privatudgave. At jeg bare var Sarah, altid. At jeg måske elskede mit job så højt, som jeg gør, fordi det, jeg gør på arbejde, er det samme, jeg gør, når jeg har fri. Tænker, skriver, læser, kigger, spørger. At jeg ikke har delt mit liv op i et arbejdsliv og et privatliv, men at de to flyder sammen. I tid og i mennesker. Mine chefer har altid været med til mine fester, og jeg har altid haft chefer, der blev til sent. Det har aldrig været svært og altid været rigtigt.

For jeg var jo, tænkte jeg, den samme. Weekend, hverdag, dag, nat, på avisen og hjemme.

Men det er løgn. Jeg er ikke altid den samme. Det gik op for mig, da jeg i påsken gik rundt og ryddede op. Min søster, hendes mand og søn skulle komme, vi ser dem i hvert fald en gang om ugen, så de er ikke sådan gæster-gæster, men vi havde inviteret til lam, der var dug på bordet, jeg havde købt rigelige mængder friske blomster og stillet vin til afkøling på altanen.

Derfor ryddede jeg op. Mere, end jeg plejer. Fordi vi skulle have gæster. På den der måde, hvor hjemmet pludselig står som en nyredt seng, skarpt og klart og pænere end normalt. Hvor man lige tager det sidste, stiller parfumerne på badeværelset på linje og hænger jakkerne pænt op.