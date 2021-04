Butiksdød: Vil du helst have en bager eller en ejendomsmægler på hjørnet?

Mange af os har under corona oplevet en sær ’Palle alene i verden’-følelse, når vi gik på gaden, og alt var dødt. Skilte på facaderne fortalte, at butikkerne var midlertidigt lukket, men nogle handlede om afståelse, fordi lukningen var permanent.

Lige pludselig er det blevet tydeligt, at det har konsekvenser, når vi forbrugere kun eller fortrinsvis køber varer på nettet. En ejendomsmægler rykker måske ind, hvor Nadim havde sin grønthandel, og snart kan det være slut med at købe tøj hos Louise rundt om hjørnet.

Det store spørgsmål er, hvordan corona kommer til at påvirke butikslivet i Danmark. Bliver det dødsstødet til på forhånd trængte fysiske butikker? Eller en gamechanger, fordi flere pludselig vil betale mere for en vare for at beholde dem?

Politiken har talt med tre eksperter.