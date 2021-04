Analyse: Alt vil gå hårdest ud over førstegangskøbere, der ikke har penge med fra et salg

FAKTA

5 indgreb på 10 år

Sådan er boligmarkedet allerede blevet reguleret:

2012: Rentefradraget beskæres gradvist, så årlige renteudgifter over 50.000 kr. (100.000 kr. for par) kun kan fradrages med 25,6 procent mod 33,6 procent for udgifter under beløbsgrænsen. Var fuldt indfaset i 2019.

2014: Der bliver indført grænser for, hvor stor en del af udlånet hos et realkreditinstitut der må være med afdragsfrihed og med variabel rente, hvis boligejeren har høj belåningsgrad (lånets størrelse i forhold til boligens værdi).

2015: Krav om, at købere som udgangspunkt kan lægge en udbetaling på mindst 5 procent.

2016: Frit valg af lån begrænses i Vækstvejledningen, der omfatter København og omegn samt Aarhus Kommune. Betyder bl.a., at købere, der vil have lån med variabel rente, skal kunne kreditgodkendes til et fastforrentet lån med afdrag.

2018: Flere begrænsninger på lånevalget. I hele landet bliver købere afskåret fra risikable lån, hvis de skal låne mere end 4 gange husstandsindkomsten og mere end 60 procent af boligens værdi. De kan nu kun vælge mellem fast rente med eller uden afdrag og F5-lån med afdrag.

