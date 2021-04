Uden for kontortid Glem alt om Mads og Monoplet. Uanset hvad spørgsmålet er, er svaret altid det samme

I sidste uge mødte jeg to kvinder, der begge hed Astrid, og de gjorde begge på hver sin måde min uge meget bedre.

Den ene af dem kendte jeg i forvejen. Hun har været min veninde i årevis, og da hun blev kærester med en mand, vi ser fodbold med, rykkede hun endnu længere ind i mit liv, og under corona har de to været nogle af de få, vi har mødtes med.

Også for en uges tid siden, hvor vi havde en aftale om at drikke et glas vin på Enghave Plads, hvor vi mødtes i, hvad der bedst kan betegnes som halvdårligt vejr. Men vi havde dunfrakker, vanter og vin. Og hinanden. Vi sad der på bænken og snakkede og grinede og var for et øjeblik ude sammen.