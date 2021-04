Sarah Skarum: Stjæl ikke min drøm om fremtidige triumfer!

Jeg hader folk, der har lært noget af pandemien. Eller i hvert fald dem, der kan få det til at lyde som en gave, at vi alle sammen har brugt et år på at holde os fra hinanden, mens millioner er døde, folk er gået fallit, og andre er ved at blive skøre. Jeg har bare kedet mig. Og savnet mit gamle liv.

Men jeg har opdaget en enkelt ting om mig selv.