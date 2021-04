Støjer din nabo? Eksperter samler tre års forskning i hjemmeside med gode råd

Støj fra naboer i etageboliger er noget, de fleste lever med ud fra en forestilling om, at det ikke kan være anderledes. Men det kan være anderledes, konkluderer et projekt om nabostøj fra Københavns Universitet.

Der findes forskellige løsninger og muligheder for at afhjælpe både fysiske og sociale støjgener. De bliver dog sjældent brugt, fordi større renoveringer er dyre, eller fordi det med at snakke om tingene, inden de vokser sig store, ikke falder lige for.

Derfor afsluttes det tre år lange projektet i disse dage med lancering af hjemmesiden Nabostoj.dk. Her kan beboere finde håndbogen ’Gode råd om nabostøj’, mens professionelle og særligt interesserede kan gå om bord i den netop publicerede kortlægning ’Nabostøj - løsninger, barrierer og nye veje’.

Sidstnævnte gennemgår eksisterende byggetekniske løsninger og giver bud på, hvordan man via dialog kan forebygge konflikter, eller ved at tilbyde mægling kan blive bedre til at håndtere og løse problemer, der bunder i nabostøj.