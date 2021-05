Nu begynder det, der kan ende med en revolution i din postkasse

Hvis du ikke ønsker at få reklamer og ugeaviser i din postkasse, skal du i dag kontakte Reklamer Nej Tak-ordningen for at få et Nej Tak-mærke til din postkasse. Hvis du ønsker at få udvalgte reklamer og kataloger, skal du tilmelde dig søsterordningen Nej Tak+.

Sådan har det været i mange år. Men nu skal Folketinget se på, om ordningen skal vendes på hovedet, så landets cirka 2.750.000 husstande som udgangspunkt ikke modtager trykte reklamer, medmindre de aktivt tilmelder sig en Ja Tak-ordning for at få dem.

I dag er cirka 51 procent af landets husstande tilmeldt en Nej Tak-ordning, og hele 99 procent af danskerne kender til ordningen.

Det er et beslutningsforslag fremsat af SF, som førstebehandles i Folketinget i dag. Målet er at sikre, at kun borgere, som virkelig ønsker at modtage reklamerne, får dem leveret.