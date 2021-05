Derfor kan det være svært at indføre en ny reklame-ordning

Hvis en Reklamer Ja Tak-ordning bliver indført i Danmark, som SF foreslår, vil det kun være tilladt at skubbe reklamer ind i postkasserne, når husstanden aktivt har accepteret at modtage dem.

Og ideen er ikke ny. Tilbage i 2011 fremgik det i regeringsgrundlaget mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF, at muligheden for en Ja Tak-ordning skulle undersøges. »Ordningen er til gavn for både forbrugere, samfundsøkonomien og miljøet«, stod der.

EU-Kommissionen blokerede for planen dengang, fordi en Ja Tak-ordning ville være i strid med et EU-direktiv mod urimelig handelspraksis, som Danmark er forpligtet til at rette sig efter.

Kommissionen frygtede, at ordningen ville forhindre virksomheder inden for EU i at reklamere over for danske forbrugere og på den måde begrænse muligheden for at afsætte varer. Og det ville være en overtrædelse af direktivet.

Udgangspunktet for kommissionen er, at reklamer er vigtige for virksomhederne og også forbrugerne i EU, fordi reklamer er med til at fremme konkurrencen og sænke priserne.