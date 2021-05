Greenwash: Der står »conscious« på mine cowboybukser, men de giver mig sort samvittighed

Min datter og jeg fik nye bukser for nylig – vi er begge vokset. »Conscious« og andre klimavenlige, grønne ord stod der på en overraskende stor del af udvalget, og jeg gav gerne de ekstra kroner per par for at gøre vores til ikke at belaste klimaet unødigt.

Men den gode samvittighed, jeg skulle få af at købe aflad i klimaets navn, bliver kulsort, når jeg læser det, der står med småt – og som mange virksomheder ikke engang oplyser: