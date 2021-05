Bella Marcussen blev kørt ned bagfra af racercyklist på vandresti: »Det værste var egentlig, at han ikke blev og hjalp mig bagefter«

Bella Marcussen nåede slet ikke at opfatte, hvad der skete, før hun fortumlet sad på jorden og tog sig til venstre arm, som var underligt følelsesløs.

En vandretur på en af Københavns nye populære vandrestrækninger, Amarminoen, med en god veninde på årets første rigtige forårsdag endte efter en times spadseretur i solskin med ambulance og hospitalsbesøg for den 25-årige nyuddannede jurist. På vandrerutens smalle stykke langs vandet blev hun påkørt bagfra af en foroverbøjet racercyklist i fuld fart og slynget flere meter hen ad asfalten.

»Er du o.k.?«, spurgte cyklisten, allerede halvt i sadlen igen, inden Bella Marcussen kunne samle sig om at svare eller mærke efter. Og cyklisten fortsatte videre ad stien.

»Det værste var egentlig, at han ikke blev og hjalp mig bagefter. At han bare hastede videre efter at have kørt mig ned i stedet for at drage omsorg. Hvis ikke min veninde var løbet efter ham hen ad stien og standset ham, havde jeg ikke fået hans navn og telefonnummer til forsikringssagen«, fortæller hun.