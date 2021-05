Professor i leg: »Der er brug for flere lørdage, hvor familien står op om morgenen og har som fælles mål, at i dag skal vi ikke have en skid ud af det«

Sørg for et varieret udbud.

Undgå korte skærmtider.

Skærmregler kan være helt fine, men det er vigtigt at give dine børn tid til at fordybe sig, når de spiller. Det er typisk her, de giver sig i kast med de meningsfulde spil og får glæde af det sociale samvær, som online-gaming ofte lægger op til. Skærmfri dage er bedre end afgrænset skærmtid hver dag – så bliver der også god mulighed for at fordybe sig i noget andet uden afbrydelser på de skærmfri dage.