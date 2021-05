Jacob Ulrich har måske fundet svaret på, hvorfor hans postkasse fyldes med reklamer, selv om den har et nej tak-mærke

Tonen er fredelig, men frustrationen lurer i mailen fra Jacob Ulrich. Han har læst om et politisk beslutningsforslag om, at nej tak-ordningen for reklamer for at undgå papirspild laves om til en ja tak-ordning, så forbrugere aktivt tilmelder sig, hvis de ønsker adresseløse forsendelser i deres postkasse.

Fint nok, konstaterer han. Men der er også et andet problem.