Jeg hader mit grå hår. Fordi man ser ... jamen, man ser gammel ud med gråt hår

En af mine små glæder under coronanedlukningen var at gå og se på andre menneskers hår. Og den hårfarve, det blev så tydeligt, at de ikke kunne få frisket op hos frisøren.

Jeg har aldrig farvet mit hår. Aldrig nogen sinde. Fordi jeg er doven og ikke orker at gå til frisør så tit, fordi jeg er nærig, når det gælder den slags, og fordi jeg egentlig altid har været glad for min hårfarve. Den passede fint til mig, selv om den vel mest af alt er godt gammeldags mørkeblond med et strejf af noget rødligt, når lyset står rigtigt.

De sidste par år med grå stænk i, som jeg har kigget ondt på og hadet lidt. Fordi man ser ... jamen, man ser gammel ud med gråt hår, synes jeg. Fordi de grå hår er underligt tynde. Og fordi de, når de en dag overtager helt, betyder, at den hårfarve, jeg har været så glad for, er væk.