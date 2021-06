Stor forandring på vej i køledisken hos Netto, Føtex og Bilka

Omkring 20 millioner slagtekyllinger kommer hvert år til at leve et både bedre og længere liv, før de ender på vores tallerkener.

Det bliver konsekvensen, når Salling Group, der stå bag supermarkedskæderne Bilka, Føtex og Netto, frem mod næste forår helt udfaser markedets billigste kyllinger, de såkaldte turbokyllinger, fra butikkernes faste sortiment af fersk kylling, som udgør 80-85 procent af koncernens samlede salg af kylling. Koncernen driver mere end 650 butikker landet over og lægger køledisk til mere end hver tredje solgte kylling i dansk detailhandel.

Planen er at erstatte turbokyllingerne med langsommere voksende racer, som produceres under mere dyrevenlige og dermed lidt dyrere forhold. Håbet er også at udfase hurtigtvoksende kyllinger på frost og i færdigmad og pålæg, i takt med, at leverandørerne kan følge med, og forbrugerne vil købe dem. Men det kan have lange udsigter.