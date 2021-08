Velkommen retur til et disrupted arbejdsliv

Ferien er forbi og markerer for andet år i træk en tilbagevenden til noget næsten normalt efter en helt usædvanlig tid i vores alle sammens liv. Nogle vender retur til kontorerne efter månedlange hjemsendelser. Alle vender tilbage til et arbejdsmarked, der er blevet disrupted af corona. For vores arbejdsliv det seneste halvandet år er helt uden fortilfælde.

Over night har kontoransatte i hele verden simultant prøvet kræfter med at arbejde hjemmefra. Nogle kan ikke komme hurtigt nok tilbage til arbejdspladsen. Andre har fået smag for hjemmearbejdet. Over halvdelen af medlemmerne af Dansk Magisterforening ønsker sig to-tre hjemmearbejdsdage ugentligt, og arbejdsgivere er begyndt at reklamere med hjemmearbejde i jobopslag.

Med hjemmearbejde er det er muligt at bo på landet og arbejde i byen. Øer som Ærø og Bornholm har i år for første gang flere tilflyttere end fraflyttere. Nogen folkevandring fra by til land er der ikke tale om – endnu. Men 4.500 flere end året før flyttede ifølge Nykredit ud af Københavns Kommune i 2020.