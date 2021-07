Følg salig Spies' geniale, men glemte strategi, hvis du vil sælge til mig

Jeg fatter det simpelt hen ikke.

Er der noget, som kan få mig til at vende rundt og gå, når jeg orienterer mig i den prosaiske forbrugsverden, er det skuffede forventninger. Eller – endnu værre – følelsen af at blive snydt. Alligevel oplever jeg tit, at beskrivelser i teasere og annoncer skyder langt over målet, i forhold til hvad produktet kan præstere.

Jeg bliver sur, når jeg køber friske, nye jordbær og opdager, at der under øverste lag gemmer sig en bunke halvrådne bær. Jeg bliver gnaven, hvis jeg får at vide, at blenderen »skulle kunne holde til at kvase is«, men hurtigt brænder sammen. Og jeg bliver vred, når unge køber deres første lejlighed uden at få besked om, at der er installeret ulovlige vandrør, mangler strøm i flere elkontakter, eller at det flagrende omtalte altanprojekt aldrig vil blive godkendt af kommunen.