Jeg har savnet turisternes kaos og mangel på formål, alt besværet, de giver, al uroen i byen

Det er måske ikke ligefrem turisternes skyld, at jeg ikke længere cykler ret meget i København. Men de har været medvirkende til det.

For jeg bor på Vesterbrogade, og turen ind til Rådhuspladsen går forbi en række hoteller, der alle har turister boende. At skulle forbi dem hver morgen føltes som en tur gennem en meget svær bane i et computerspil, hvor alle figurer opførte sig højst uforudsigeligt. For gæsterne var ikke vant til cyklister.

Pludselig stod en ældre kvinde med kuffert midt på cykelstien. En anden trådte ud af bussen uden at se sig for. Selv dem, der kiggede på mig, kunne finde på at gå ud foran cyklen. Når jeg nåede frem, var min puls lige så høj, som havde jeg været forfulgt af en sabeltiger, og jeg måtte bruge tid på at tænke: Roooooolig nu, du dør ikke i dag.