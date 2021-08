Lån til huskøb er blevet billigere i løbet af sommeren

Godt nok stiger boligpriserne stadig. Men køber du et hus til 2,5 million kroner i dag, kan du til gengæld spare over 40.000 kroner på lånet over de næste ti år i forhold til dem, der lånte det samme beløb for en måned siden.

Renten er nemlig faldet i løbet af sommeren, og det får omkostningerne ved et realkreditlån til at dale.