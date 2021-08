Renés børn har aldrig haft fritidsjobs: »Det er jo ikke alle unge mennesker, der har brug for at lære at begå sig i en skurvogn«

»Jeg bliver lidt stødt, når fagbevægelsen nærmest skærer alle over en kam og gør os til dårlige forældre, fordi vi kan og vil finansiere vores børns behov. Det er jo ikke alle unge mennesker, der har brug for at lære at begå sig i en skurvogn«.

René Nørbjerg skammer sig ikke det mindste, selv om hans to drenge får alt betalt af mor og far hjemme i Kokkedal og derfor ikke behøver skaffe sig et fritidsjob.

Det er netop den form for forkælelse, Fagbevægelsens Hovedorganisation vil gøre op med. Alt for få 13-17-årige har et fritidsjob – og det er en usund udvikling.