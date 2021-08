Arbejdsgivere slår alarm: Vil bruge unge og deres bedsteforældre til at løse akut problem

Manglen på arbejdskraft er nu så enorm, at der er brug for kreative løsninger, hvis landets virksomhederne skal have de ledige stillinger besat.

Derfor bør regeringen og Folketinget overveje muligheden for at belønne de folkepensionister, der kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet – og tillige de studerende, der kan passe et arbejde ved siden af studierne.

Det er meldingen fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Den vil have fjernet de modregningsregler, der betyder, at de borgere, der arbejder videre, selv om de har nået pensionsalderen, bliver trukket i deres folkepension.