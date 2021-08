»Min leder snakkede ikke til mig i flere måneder efter jeg offentliggjorde min graviditet«: Massivt pres på regeringen for at revolutionere barselsregler

Pluk af besvarelser

»Jeg blev holdt udenfor møder, mistede arbejdsopgaver og mistede mit ledelsesansvar, da jeg fortalte, at jeg var gravid tidligt«.

»Som min daværende chef sagde til mig ’Ja det er jo ikke just karrierefremmende’ og det betød at min forfremmelse til chefkonsulent blev to år forsinket«. (Mand).

»I forbindelse med en lønsamtale, fik jeg lavere lønforhøjelse, og ordene der blev sagt var ’Fordi du har den der på maven, kan vi ikke give dig mere«.

»Jeg stod til en forfremmelse, som, jeg fik at vide i telefonen, ikke blev en realitet alligevel, fordi jeg var blevet gravid. Under min barsel får jeg tilmed at vide over telefonen, at jeg ikke længere står til en forfremmelse, når jeg kommer retur, fordi jeg har været væk i så lang tid«.

Kilde: Djøf

