12 års forskning slår fast, at dine kollegers forbrug påvirker dig overraskende meget

Har din kollega købt sommerhus, ny bil eller tøj fra et hipt brand, er du mere tilbøjelig til at følge efter, end hvis du intet vidste om hendes/hans indkøb og investeringer. Det har et 12 år langt forskningsprojekt nu påvist.

At det skulle tage så lang tid, undrer måske. Det er vel bare voksenversionen af børns plageri om at få den ting, som ’alle de andre har’. Men påvisningen af sammenhængen er noget af et gennembrud inden for forskning i forbrugeradfærd.

»Det centrale er, at det er lykkedes at isolere, om vi reelt påvirker hinanden eller ’bare’ har samme forbrugsmønster. Det er nemlig vanvittig svært at adskille de to ting«, siger professor Anders Frederiksen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet i Herning.