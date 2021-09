Nu ved forskerne omsider, hvad der virker bedst mod ensomhed, men virker det nok?

Den gode nyhed er, at det virker, når organisationer, foreninger og kommuner landet over forsøger at bekæmpe ensomhed.

Den mindre gode nyhed er, at de tiltag, vi gør i dag, kun har lav til moderat effekt på de anslået mindst 380.000 voksne borgere, som periodisk eller permanent føler sig ensomme. Det konkluderer et nyt omfattende dansk forskningsprojekt, det største af sin art i verden, fra forsknings- og konsulenthuset Defactum.

Forskerne har med økonomisk støtte fra Mary Fonden, Lauritzen Fonden og Realdania screenet 14.267 studier af ensomhed på tværs af lande og nærstuderet 136 af dem for at se, hvilke typer af interventioner der virker, og hvor godt de virker. Seniorforsker Mathias Lasgaard tøver med at række armene for højt i vejret over resultaterne.