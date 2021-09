Millioner af høner lider: Hvordan kunne det gå så galt?

Forhistorie: Efter årtusindeskiftet begyndte produktionen af æg fra andre systemer end bur at stige, og i 2012 blev det i EU forbudt at holde burhøner i traditionelle bure - disse er afløst af såkaldte berigede bure. Cirka samtidig begyndte der at komme rapporter om problemer med brystbensbrud hos hønerne. I England blev få, men voldsomme brud midt på hønsenes brystben forklaret med, at fuglene ramlede ind i svingende sidepinde af jern, som var ophængt i wire.

Undersøgelse: I Danmark fik brancheforeningen Danske Æg forskere på Københavns Universitet til at undersøge problemet. Stikprøver viste, at der var brud, men sjældent midt på. Bruddene sad som regel helt nede på brystbenets spids. Der blev bevilget penge til at undersøge det nærmere.