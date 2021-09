Økologer: Ægproducenter risikerer konkurs

Afsløringen af, at høner får indre kvæstelser, når de lægger æg, har sat de økologiske producenter under ekstra pres, fordi køberne af deres produkter har troet, at de var home free i forhold til dyrevelfærd.

»Folk reagerer ret skarpt og fortvivlet. Med rigtig god grund, for det er uacceptabelt. Sagen, der er kommet bag på os, er et grundskud mod vores troværdighed. Men hvad pokker skal man gøre? Problemet er, at der ikke findes nemme løsninger«, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.