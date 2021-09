Nemlig-ejer forsøger feberredning i 11. time

Som et forsøg på at nå frem til en afslutning på en månedlang konflikt med Københavns Kommune kom Nemlig.coms ejer, Intervare, fredag med et løsningsforslag til kommunen.

Forslaget kom, et par dage inden kommunen skal afgøre, om leveringsaftalen med Intervare helt skal droppes. Udfordringen er, at forslaget ikke løser hele problemet for Københavns Kommune.