»Forældre presses til at lyve sig selv syge for at kunne passe deres egne børn«: Mor kalder regler om børns sygedage for en »absurd accepteret virkelighed«

Det er en falliterklæring, at vi kun får én eller to dage hjemme med syge børn, mener 36-årige Kathrine Franck. Forældre presses til at lyve sig syge, siger hun.