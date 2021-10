Derfor skal modeindustrien sadle om: Tekstilbranchen udleder cirka en tolvtedel af alle drivhusgasser

Produktion af tøj indebærer et stort forbrug af råvarer, vand, energi, pesticider og kemikalier. Det er en af de aktiviteter, der belaster vores klima og miljø allermest. Globalt udleder branchen 1,2 milliarder ton CO 2 om året. Cirka 8 procent, altså en tolvtedel, af alle drivhusgasser kan ifølge Concito henføres til produktion og forbrug af tøj/tekstil.

Den globale tekstilproduktion er tredoblet siden 1975. Forbruget af tøj og sko ventes at stige med yderligere 63 procent frem mod 2030. Økonomisk vækst og globaliseringen har gjort moden billigere og hurtigere med øget konkurrence og mange steder kritisable arbejdsforhold til følge. I stedet for to årlige kollektioner er det blevet almindeligt at lave til 4, 8 eller 12