Byg, pynt, leg og lær: Her kan du bruge hænderne i efterårsferien

Det er ikke altid lige let at lokke de mindste med i køkkenet, men måske pølsebrød og chokoladeovertræk er vejen til at knække koden? På MasterChef-vinder Karoline Triers madskole kan børn og voksne sammen lære at lave flødeboller og hotdogs fra bunden, og de lækre opskrifter får I med hjem, så succesen kan gentages gang på gang. Drømmer man om en plads i ’Den store bagedyst’, er der i uge 42 også flere bagekurser for børn og voksne.

Madskolen Karoline Trier, Frederikssundsvej 274D, 2700 Brønshøj. Flødebollekursus 16. oktober, Hotdogkursus 23. oktober. Se mere og book kurser her.