Vil I i efterårsferien prøve en anderledes gåtur i skoven, er det bare om at sætte kursen mod Rønnede, hvor Skovtårnet ligger. Det er et 45 meter højt vidunder, der som en gigantisk vindeltrappe snor sig rundt i 12 niveauer og skyder op langt over skoven ved Gisselfeld Kloster. Den hævede gangsti er lidt over 3 km, og når du kommer til toppen, er udsigten det hele værd. Nogle dage kan man endda se helt til København og Malmø.

Skovtårnet, Skovtårnsvej 1, Rønnede. Alle dage kl.10-18.